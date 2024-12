“La Storia della Sicilia dal periodo Greco a quello Borbonico”, una straordinaria conferenza multi epoca si è svolta a Gela, organizzata dal Dott. Salvatore Spinello (Presidente del Comitato Provinciale ASI Caltanissetta e Responsabile Regionale della Formazione) in collaborazione con il Prof. (Responsabile Nazionale ASI Settore Rievocazione Storica), a cui hanno preso parte relatori di altissimo livello culturale argomentando di alcune epoche storiche, tra cui il Dott. Giuseppe la Spina per quella greca, il Prof. Paolo Barresi per quella romana, il Prof. Pietro Colletta per quella medievale (quest’ultimi docenti dell’Università Kore di Enna), il ricercatore Carlo Bonfanti per quella borbonica e l’Avv. Nunzio Condorelli Caff per il diritto greco, romano e medievale (quest’ultimo Presidente Regionale di SiciliAntica).

Numerose le presenze di associazioni giunti da tutta la Sicilia e ospiti illustri, tra cui il Maestro Andrea Tricoli (Responsabile Nazionale ASI Settore Tiro con l’Arco Storico) accompagnato dal Maestro Antonino Sutera Sardo e dal Maestro Edy Tricoli (quest’ultimi Responsabili e Coordinatori del Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim), Roberto Naro (Responsabile Nazionale ASI Settore Corteo Storico ambito Romano e Consigliere del Comitato Provinciale ASI Caltanissetta) e Zenap Chaudry (Responsabile Nazionale ASI Settore Corteo Storico ambito Medievale).

Presenti all’evento anche Gessica Cocchiaro (Vice Presidente del Comitato Provinciale ASI Caltanissetta), Enea Pizzardi (Segretario del Comitato Provinciale ASI Caltanissetta) e le due collaboratrici Carlotta Sollami e Giulia Cosca.