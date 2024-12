Si è concluso con 2 condanne e 4 assoluzioni il processo al giudice monocratico di Catania in merito ad una gara clandestina di cavalli avvenuta nel 2021.

La sfida tra catanesi e siracusani

Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dai magistrati etnei, in quell’anno, nella zona chiamata Le Piscine, si registrò una sfida tra due fazioni, quella siracusana, che aveva portato il suo campione, un cavallo di nome Gonzalo Higuain, e l’altra catanese, poi tratta in arresto, da cui è scaturito un procedimento giudiziario.

I video

La gara venne vinta dai siracusani ma per risalire alla loro identità, gli inquirenti utilizzarono i social dove sarebbero stati postati dei video e delle foto legate alla competizione. E così quei sei siracusani sono finiti sotto processo ed in primo grado sono arrivate le condanne.

La difesa

Gli imputati assolti erano stati tirati in ballo a causa di alcune foto pubblicate sui social, ritraenti loro stessi stessi in un festeggiamento, con tanto di torta. L’avvocato Carlo Aloschi ha sostenuto che non c’era alcun legame tra quella gara clandestina e la festa: una ricostruzione che ha trovato conferma nel pronunciamento del giudice.