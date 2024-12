Il Comune di Grotte ha ricevuto un finanziamento di 100.000,00 euro dall’Assessore alle Infrastrutture Aricò per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa della Madonna delle Grazie.

Si tratta di un intervento di straordinaria rilevanza nella considerazione dell’importanza che riveste la Chiesa della Madonna delle Grazie per la comunità grottese.

“Desidero ringraziare di vero cuore l’On. Rosellina Marchetta per il supporto determinante per l’ottenimento del finanziamento e per il continuo e costante appoggio alle iniziative dell’Amministrazione in favore del nostro Comune unitamente all’Assessore Tonino Caltagirone”, ha dichiarato il Sindaco

Alfonso Provvidenza.