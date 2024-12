L’Istituto Comprensivo Mario Rapisardi di Canicattì annuncia con

orgoglio un risultato senza precedenti: la didattica DADA, introdotta con entusiasmo, si è rivelata

un vero e proprio successo!

Gli alunni, veri e propri protagonisti di questa rivoluzione didattica, hanno accolto con un

entusiasmo contagioso le “aule-laboratorio”, vivendo un’esperienza di apprendimento dinamica e

stimolante come mai prima d’ora. I docenti, a loro volta, hanno espresso un apprezzamento

unanime per l’efficacia di questo nuovo metodo, che ha permesso di personalizzare i percorsi

formativi e di accrescere la motivazione degli studenti.

Visti i risultati straordinari ottenuti, l’Istituto Comprensivo Mario Rapisardi ha deciso di proseguire

con determinazione su questa strada, consolidando e ampliando l’offerta formativa basata sulla

didattica DADA anche nei prossimi anni.

APRIAMO LE PORTE DELLA SCUOLA! OPEN DAY L’8 GENNAIO 2025

Per condividere con la collettività i successi raggiunti, l’IC Mario Rapisardi organizza un OPEN

DAY giorno 8 gennaio 2025 dalle ore 15.30 in poi. Sarà un’occasione unica per visitare la scuola,

conoscere da vicino la didattica DADA e incontrare docenti e alunni.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti grazie alla didattica DADA-dichiara la

Dirigente Caterina Amato- I nostri studenti stanno dimostrando di essere sempre più autonomi,

creativi e motivati. L’open day sarà l’occasione per far conoscere a tutti qu