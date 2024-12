Il gestore idrico della provincia di Agrigento AICA, ha provveduto ad affidare i lavori per l’interconnessione dei pozzi di C.da Zaccanello al partitore di Racalmuto.

A darne notizia è il sindaco Calogero Bongiorno che in una nota dichiara: “Finalmente, dopo un gran lavoro svolto, è stato raggiunto il risultato da tempo atteso.Dopo la realizzazione dei lavori, la grave crisi idrica del paese , dove i turni di fornitura dell’acqua superano i 20 giorni ,migliorerà nettamente.È stato un lavoro lungo e complesso, ma tutto è stato fatto nel rispetto delle norme e senza alcun aggravio per il bilancio del comune.

Le opere sono state finanziate dalla Protezione Civile regionale. Vigileremo per accellerare al massimo il loro completamento. Il nostro impegno in favore della comunità, pur tra tante difficoltà. continua con serietà”, ha concluso il primo cittadino.