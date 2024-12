Spettacolo natalizio del Quartetto folk. Lunedi sera ( 16 Dicembre) a Campobello di Licata, nella Chiesa di Gesù e Maria.

Altri appuntamenti: il 18 ad Aragona, il 19 a Porto Empedocle, il 20 ad Agrigento ed il 26 dicembre a Castronovo di Sicilia. Per l’occasione il gruppo si presenterà in versione “orchestra”, con la partecipazione di Andrea Vanadia (percussioni), Vanessa Capraro (voce), Elisabetta Ruggeri (violino) e Gabriele D’Angelo (contrabbasso). “Vogliamo ringraziare tutte le Amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto musicale e culturale – conclude il gruppo- a difesa e diffusione della musica popolare siciliana e delle tradizioni, anche in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

Il Coro polifonico “”Alma Laetitia cantorum”” promuove la prima Rassegna corale a Campobello di Licata. Si inizia stasera (sabato) nella Chiesa delle Beata Maria Vergine dell’Immacolata. L’ingesso è gratuito. Si prefigura una sublime serata all’insegna dell’armonia.

Il Coro polifonico è presieduto da Giovanni Tornambè. La direttrice è Valentina Alabiso.

