Il Movimento dei Poliziotti Italiani esprime pieno apprezzamento per norme indispensabili per le Forze dell’ordine per garantire sicurezza nel paese. Le persone perbene non devo temere nulla, non è uno stato di Polizia, ma una Polizia che ha gli strumenti per difendere la gente onesta e se stessa da continue aggressioni da parte di violenti.

Nel DDL sicurezza norme che garantiscono tutti sia chi come noi opera nelle strade sia chi viene sottoposto a controlli.

Con questo decreto ci saranno più assunzioni nelle forze di Polizia , nessun blocco del turnover, previste le bodycam per i colleghi in servizio in ordine pubblico e tutela legale fino a 10.000 euro, norme restrittive per chi manifesta con violenza.