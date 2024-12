Incontro all’insegna della spiritualità e socializzazione degli insegnanti cattolici, lunedì 16 dicembre, alle ore 16,45, a Campobello di Licata, presso cappella della Casa di ospitalità “”Sillitti””. Sarà presente don Salvo Casà. L’Uciim: “” Tra i vari momenti formativi, già vissuti e da vivere ancora, come insegnanti ed educatori cattolici ci fermiamo, soprattutto nei momenti forti dell’anno liturgico, per vivere un momento di spiritualità, di interiorità, per vivere bene le feste ormai vicine con il giusto spirito””.

Giovanni Blanda