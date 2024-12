Il Movimento dei Poliziotti Italiani plaude alla max operazione antimafia eseguita su disposizione della Dda di Palermo con il fermo di ben 30 persone residente in diverse città della provincia.

Riteniamo che questo brillante risultato ottenuto dai colleghi dell’arma dei carabinieri, purtroppo, conferma le preoccupazioni da noi esternate in questi giorni sulla pressante e pervasiva attività criminale in essere nell’intera provincia e come ancora la criminalità sia interconnessa con altre provincie della Sicilia.

Occorre perseguire con fermezza la linea di contrasto nei confronti dei criminali che con le loro azioni aggressive imbruttiscono l’ambiente e il sereno convivere sociale, inquinando l’economia sana e laboriosa esistente nella nostra provincia e nel caso in specie avvelenando i nostri giovani con le sostanze stupefacenti.

Ribadiamo l’importanza dell’operazione di polizia giudiziaria antimafia,un sentito plauso ai colleghi del reparto operativo del nucleo investigativo e di tutta l’arma, con i quali ogni giorno condividiamo in ogni parte d’Italia il raggiungimento degli stessi obbiettivi finalizzati alla sicurezza complessiva dei cittadini.