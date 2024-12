I carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento, agli ordini del colonnello Vincenzo Bulla, hanno arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in possesso di 200 grammi di cocaina pronta per essere smerciata.

I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione in casa del trentacinquenne avendo il fondato sospetto che potesse detenere droga. E così in effetti è stato. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato. Se immessa nel mercato avrebbe potuto fruttare oltre 20mila euro.