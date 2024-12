Inizia a prendere forma il nuovo aspetto in una parte della piazza Dante a Canicattì. In questi giorni è stato posto in opera il fondo in calcestruzzo. Sono state eseguite opere di bonifica della condotta idrica e della rete elettrica; sono stati costruiti i marciapiedi e “ammorbidita” la livelletta della pendenza del piano della piazza. Sono stati mesi di disagio per i residenti e per le attività commerciali in esercizio, che si sono dimostrati oltre modo pazienti. “Il concept della nuova piazza Dante è uno spazio urbano per accogliere le persone e le iniziative e una integrazione del complesso del Centro Culturale San Domenico, della chiesa di San Domenico e dei palazzi che la circondano con un disegno del selciato, sedute, alberi e una installazione che ricorderà il sacrificio del beato Giudice Rosario Livatino. Uno spazio dei cittadini che qualificherà la città”, dice in una nota il sindaco Vincenzo Corbo.