Calogero Bongiorno resta sindaco di Racalmuto. Lo ha deciso il Tar Sicilia che ha rigettato il ricorso proposto da 3 candidati al Consiglio nella lista “Racalmuto riparte” che sosteneva il candidato sindaco Salvatore Petrotto: Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli e Angelo Guagliano e due, Luigi Scimé e Giuseppe Di Falco, che invece erano candidati con la lista “Racalmuto un paese per tutti” che sosteneva la candidatura a sindaco di Salvatore Picone. A Calogero Bongiorno, eletto nelle ultime amministrative, costituitosi in giudizio con gli avvocati Girolamo Rubino e Marco Capizzi, dovranno essere pagate le spese di lite, così come anche al Comune di Racalmuto, per una spesa complessiva di 3 mila euro.