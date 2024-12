Mancano pochi giorni a Capodanno ma i danni da botti sono già iniziati. Uno studente di 16 anni è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo in piazza a Palazzo Adriano, comune montano delle aree interne del Palermitano.

Il giovane ha riportato gravi ferite alla mano e al volto. Immediatamente soccorso è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo dai sanitari del 118.

Le condizioni del ragazzo

La prognosi per l’imprudente malcapitato è riservata. I carabinieri stanno, adesso, accertando cosa sia realmente successo e in particolare se sia stato lui ad accendere il mortaretto in modo imprudente o lo abbia raccolto da terra dopo averlo trovato non esploso.

In base alle prime verifiche sembrerebbe che la castagnola sia stata realizzata in modo artigianale. Le forse del’ordine sono preoccupate da questo fenomeno. Pare, infatti, che in questo periodo ne vengono vendute tante proprio di fattura artigianale e dunque senza alcun controllo terzo.