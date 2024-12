Il cadavere di un uomo, completamente nudo, è stato trovato intorno alle 22,10, nelle acque di Siracusa. Il rinvenimento è avvenuto nel porto piccolo, in Ortigia, il centro storico della città.

L’allarme dei passanti

A portare in superficie la salma sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa mentre le indagini sulle cause del decesso sono in mano agli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del corpo che galleggiava ed a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini della polizia

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda ed al termine dell’ispezione cadaverica si deciderà se disporre l’autopsia.

Le ipotesi, forse un suicidio

Dalle prime informazioni, filtrate dagli ambienti degli inquirenti, la vittima sarebbe deceduta per annegamento ma resta da capire in che modo sia finito in mare. Se, insomma, si è lanciato in acqua con l’obiettivo di farla finita, o se accaduto qualcosa di drammatico.

Secondo quanto sostenuto dalla Questura di Siracusa, il corpo non presenta segni evidenti di lesioni, inoltre sono stati rintracciati un documento d’identità di un uomo con caratteristiche analoghe appartenente ad un sessantenne incensurato residente in provincia di Agrigento ed un manoscritto: elementi che potrebbe far pensare ad un suicidio. Gli agenti della Polizia scientifica hanno prelevato tutto il materiale, trasferito nel palazzo della Questura di viale Scala Greca, per degli ulteriori accertamenti. In ogni caso, sono stati avviati i contatti con la polizia di Agrigento per provare a stringere il cerchio sull’identità della vittima.

Gli interrogatori

Essendo sabato sera, c’era un cospicuo numero di passanti e qualcuno potrebbe avere visto qualcosa di utile ai fini investigativi. Gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti hanno già sentito delle persone, frattanto gli investigatori sono a caccia di immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero dare indicazioni importanti sugli ultimi istanti di vita della vittima.