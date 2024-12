“Come gruppo Dc di Agrigento ringraziamo l’on.Pace perché grazie al suo intervento è stato approvato un finanziamento per il Comune di Agrigento da 80 mila euro, per il ripristino degli impianti sportivi del Lungomare Falcone Borsellino, e perché con il suo operato dà veridicità e concretezza al motto della DC: “facciamo valere le cose che contano!. Per noi pensare al decoro urbano, allo sport, all’aggregazione sociale, alle future generazioni è una priorità e con questo finanziamento lo dimostriamo con i fatti! Questo finanziamento da 80 mila euro previsto in finanziaria per il Comune di Agrigento serve per il ripristino degli impianti sportivi del Lungomare, adesso La palla adesso passa al Comune di Agrigento che non ha più scuse: entro l’estate gli Agrigentini devono avere gli impianti nuovi!”, così il segretario cittadino Maurizio Buggea, segretario Dc di Agrigento ed i consiglieri comunali Spataro, Bongiovi, Vitellaro e Zicari che aggiungono: ” Ringraziamo l’on.Pace per aver sostenuto anche la città di Agrigento nella finanziaria. Questo finanziamento è stato pensato per la pista di pattinaggio, per il manto del campetto di calcio, per la rete del campo da tennis, tutte richieste che sono state fatte più volte dai nostri concittadini, che adesso, finalmente, trovano una risposta concreta!Tra qualche giorno saremo anche Capitale della Cultura, ripristinare il decoro e la sicurezza degli impianti sportivi del lungomare è veramente necessario, sia per i turisti che per i nostri concittadini!”, hanno concluso nella nota.