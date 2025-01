Canicattì si prepara ad accogliere il nuovo anno con un evento musicale gratuito che animerà la serata di domenica 5 gennaio in largo Aosta. Protagonisti della serata saranno i Teppisti dei Sogni, gruppo che si esibirà dal vivo proponendo il proprio repertorio musicale.

La manifestazione, che prenderà il via in prima serata, vedrà alternarsi sul palco la band e diversi DJ che proporranno una selezione musicale variegata per intrattenere il pubblico fino a tarda notte.

L’organizzazione ha previsto anche un momento dedicato all’estrazione di premi per i partecipanti. L’ingresso all’evento è gratuito, una scelta che punta a coinvolgere il maggior numero possibile di persone per celebrare insieme l’arrivo dell’Epifania.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 gennaio in largo Aosta a Canicattì.