I cittadini hanno ancora tempo per inoltrare le istanze per la concessione di contributi per la copertura delle spese relative alla retta di frequenza del servizio di asilo nido. Le istanze dovranno pervenire entro il prossimo 23 gennaio, al protocollo del Comune, sito in Piazza XX Settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, o tramite posta elettronica Pec all’indirizzo “”protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it””, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico a sostegno delle rette per il servizio di asilo nido, micro-nido e sezione primavera- Anno 2024”.

Giovanni Blanda