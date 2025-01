Per fare fronte alla grave e persistente crisi idrica, il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno insieme ai Sindaci di Agrigento, Canicattì e Favara, rispettivamente Miccichè, Corbo e Palumbo, ha chiesto e ottenuto un vertice in Prefettura, in presenza del Prefetto Salvatore Caccamo, per discutere dell’emergenza idrica e dei potenziali risvolti in tema di ordine pubblico.

Si registrano turni di erogazione fino a 30 e anche 35 giorni, e a preoccupare ancor di più è il rischio di tensioni sociali, al punto che lo scorso 23 dicembre a Racalmuto è stata indetta un’assemblea cittadina per l’esasperante situazione venutasi a creare.

Ringrazio sua Eccellenza il Prefetto per avere convocato questa riunione , per parlare dei gravissimi disservizi legati soprattutto ai turni di fornitura dell’acqua che sono veramente eccessivi. Ho rappresentato le difficoltà del nostro Comune, in particolare, con turni molto lunghi e ho rappresentato anche che in seno all’assemblea cittadina che si è svolta poco prima di Natale, molto cittadini -utenti hanno lamentato che continuano ad arrivare le bollette molto esose a fronte di un servizio che è molto ridotto rispetto ai mesi precedenti. Il Prefetto, molto attento alle problematiche, ha dato rassicurazioni su un suo intervento molto autorevole e incontrerà la Protezione Civile per valutare alcuni interventi importanti, in particolare per comunità, come la nostra che più di tutte sta soffrendo la precaria situazione”, dichiara il Sindaco Bongiorno.