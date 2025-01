Tre furti in 15 giorni per un bottino complessivo da 1500 euro. A subirli è stato il Bar di via Campobello a Licata. L’ultimo furto la notte scorsa. I ladri si sono introdotti nel locale e hanno preso di mira le slot machine dove erano presenti contanti. Il titolare dell’esercizio commerciale ha formalizzato denuncia alle forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire ai responsabili.