E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Gli aspiranti operatori volontari devono inviare la domanda di partecipazione direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 18 febbraio 2025.

Per un’esperienza stimolante ed entrare nel mondo del lavoro.

Giovanni Blanda