Via Carlo Maria Vella avrà finalmente le opere di urbanizzazione dopo una attesa lunga trent’anni. Finalmente è arrivato il lieto fine per una vicenda che interessa diversi cittadini di Comitini che abitano nella parte finale di Via Carlo Maria Vella e che, da oltre trent’anni, come detto, vivono in una condizione di disagio, dovuto alla totale assenza dei servizi di urbanizzazione primaria quali strada, impianti di acque nere e bianche, pubblica illuminazione.

“Con l’intervento puntiglioso di tutta l’Amministrazione Comunale, supportata dall’incessante lavoro dell’Ufficio Patrimonio, in data odierna, i proprietari dell’area su cui ricade la Via Vella hanno sottoscritto, presso uno studio notarile, la cessione volontaria e gratuita della stessa area – dice il sindaco Luigi Nigrelli – Chiaramente il mio sentito ringraziamento, nella qualità di Sindaco e di rappresentante dell’intera cittadinanza, va alle famiglie proprietarie che, solidalmente, hanno ceduto l’area accogliendo l’invito accorato della mia Amministrazione e dei concittadini che nell’area stessa risiedono. A giorni avremo a disposizione il progetto esecutivo per realizzare i necessari lavori di riqualificazione urbana dell’area e per potere arrivare, infine, a consegnare ai nostri concittadini le legittime risposte che da diversi anni attendevano”.