Fiamme a Licata. Un incendio è divampato nello spazio condominiale usato come garage danneggiando due automobili parcheggiate. I veicoli sono di proprietà di due residenti della palazzina. Il rogo è avvenuto in via Incorvaia, nel centro cittadino. Sono stati gli abitanti della zona a lanciare l’allarme dopo aver notato una colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato diverse ore prima di avere la meglio sulle fiamme. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Le cause del rogo sono ancora sconosciute ma al momento non viene esclusa alcuna pista. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.