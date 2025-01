Il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, ed il direttore dell’Ufficio Tecnico del comune, Salvatore Di Vincenzo, hanno consegnato alla ditta AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L di Agrigento, il piano terra del plesso scolastico di via Venezia, dell’Istituto Comprensivo “ Garibaldi” di Realmonte, oggetto di interventi relativi alla messa in sicurezza di strutture già esistenti, realizzazione di nuovi spazi, riconversione ad asilo nido e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, per un valore di €.560.000,00.

“ Un altro passo avanti, verso la bellezza- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- abbiamo consegnato i locali in stato di abbandono da decenni, per lavori di riconversione in spazi che offriranno maggiori servizi alla comunità realmontina, in uno stabile assolato e sito in un luogo privilegiato, a contatto con la natura , dall’area salubre e con vista sul mare. Ringrazio l’architetto Di Vincenzo e, l’assessore al ramo, Domenico Coco, con cui abbiamo fortemente voluto la realizzazione di questa struttura a servizio della collettività”

I locali, da decenni in stato di abbandono, accoglieranno due sezioni destinate a 24 bambini, aumentando l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), mentre l’area esterna sarà ristrutturata, messa in sicurezza ed adibita ad area giochi per bambini, attrezzata con strutture ludiche di ultima generazione.