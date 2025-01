È di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio Muxarello. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Golf e un furgoncino. Ad avere la peggio, secondo quanto ricostruito, il conducente dell’utilitaria. A perdere la vita è Alfredo Vario cinquentenne. I feriti sono due operai che viaggiavano a bordo del furgoncino. Il più grave è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un trauma cranico ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il collega, invece, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Un elisoccorso è stato fatto atterrare sulla carreggiata per permettere il trasferimento dei due feriti in ospedale. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della Stradale di Lercara Friddi che si stanno occupando dei rilievi. Presenti anche i carabinieri della stazione di Campofranco che invece si occupano della viabilità. Il traffico è al momento in tilt. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Mussomeli e il personale sanitario con l’ambulanza Alfa16 di Porto Empedocle.