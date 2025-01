Palma di Montechiaro ha un nuovo vicesindaco. La nomina è arrivata ieri sera direttamente dal sindaco Stefano Castellino dopo le dimissioni di Maria Antonietta Lo Vasco che si è dimessa per motivi professionali. Si tratta di Rosaria Bella, laureata in Psicologia.

“In due anni Maria Antonetta Lo Vasco ha ricoperto nel migliore dei modi il ruolo di vicesindaco e assessore – dice il primo cittadino – con risultati straordinari, mostrando grande impegno e dedizione alla città. Inoltre, il suo ruolo all’interno della mia amministrazione non si esaurisce con le dimissioni perché come ho sempre fatto con i miei ex assessori da sette anni a questa parte, anche lei potrà continuare a dare il suo contributo. Diamo il benvenuto alla nuova vicesindaco che tra l’altro è esperta nei servizi sociali. Ci darà un forte contributo in termini professionali e umani e continueremo nel percorso di crescita intrapreso da tempo della nostra amata Palma di Montechiaro. Anche se cambiano gli interpreti, i risultati sono stati sempre gli stessi”.

“Ringrazio il sindaco Castellino della opportunità che mi ha offerto – le prime parole del nuovo vicesindaco – Spero di poter realizzare con correttezza ed entusiasmo l’incarico che mi è stato dato”.