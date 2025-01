” Buona la prima”. Proficua raccolta di sangue, la prima del 2025, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Sono state raccolte 24 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità alla donazione di sangue) e 2 controlli sanitari. Le donazioni sono state eseguite presso la sede Avis, sita in via Nicotera, sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. In precedenza raccolte 22 sacche di sangue e due pre-donazioni o idoneità a donare sangue. Il 29 gennaio altra raccolta di sangue, ma sono programmate numerose donazioni per tutto l’anno nuovo.

Giovanni Blanda