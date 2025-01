Mercoledi pomeriggio la nostra città ha ospitato una quindicina di persone in rappresentanza di altrettante agenzie internazionali, prevalentemente

provenienti dagli U.S.A. e dal nord Europa. Erano accompagnati

da Luigi Bonsignore, presidente della “Strada del vino e dei sapori della

valle dei Templi”, l’ultima nata tra le strade del vino in Sicilia.

L’obiettivo è fare scoprire un territorio ricco di storia e cultura,dove si intrecciano, con grandi vini, grandi sapori e grandi prodotti agroalimentari di cui Naro è veramente ricca: dalle ravioline di ricotta ai sucameli, dal latte fritto ai mastazzola e i mpanati e per non dimenticare ovviamente l’olio, le mandorle e gli straordinari vini.

Barocco e vino: è un binomio imprescindibile di cui Naro ha il dovere di intraprenderla per puntare su un turismo di qualità, consapevoli del fatto di avere tutte le condizioni per raggiungere il successo.

Siamo convinti che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, tantissimi turisti invaderanno le nostre vie e solo questione di non farsi trovare impreparati.

Hanno fatto gli onori di casa in rappresentanza dell’amministrazione comunale il neo direttore del castello Prof. Salvo Trupia e l’Assessore all’agricoltura territorio e ambiente Calogero Licata.