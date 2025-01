Anas, società del Gruppo FS, ormai da anni è impegnata costantemente per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti, particolarmente diffuso nel territorio agrigentino, ed in particolare ai margini delle strade statali dove l’accumulo di spazzatura di ogni genere e di oggetti ingombranti crea un serio pericolo alla circolazione stradale.

Con particolare riferimento all’Area Gestione di Rete che cura la manutenzione delle strade statali dell’agrigentino, per contrastare questo fenomeno, è stato avviato un progetto di videosorveglianza tra il 2020 e il 2022, mediante l’uso di fototrappole. Questi dispositivi hanno permesso non solo di individuare i trasgressori ma anche di mantenere un buon livello di decoro delle aree monitorate. L’intervento per un importo complessivo di circa 260mila euro rientra nei fondi della Legge di Bilancio 2022.

Ad oggi sono state impiegate 25 fototrappole nel territorio agrigentino. Le stesse sono state utilizzate in maniera casuale nelle varie piazzole e pertinenze maggiormente soggette all’abbandono dei rifiuti. Nel 2025 il progetto verrà ampliato aggiungendo nuove postazioni di videosorveglianza fisse. In linea con le indicazioni emerse durante vari Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocati dal Prefetto di Agrigento nell’anno appena trascorso, e in considerazione della designazione di Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura 2025, il progetto è attualmente in fase di potenziamento. Sono infatti in corso di perfezionamento le procedure di affidamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza più avanzati, che consentiranno l’accesso diretto alle immagini riprese dalle telecamere non solo alla sala operativa di Anas ma anche alle sale operative delle Forze dell’Ordine territoriali.