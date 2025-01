Venerdì 24 gennaio, alle ore 10:00,

la comunità di Ravanusa sarà lieta di

inaugurare la nuova palestra

“Vittorini”. Un evento atteso da

tempo che segna un importante

traguardo per la città e, in

particolare, per il mondo della

scuola.

La cerimonia di apertura vedrà la

partecipazione di numerose autorità,

tra cui il Sindaco di Ravanusa,

Avvocato Salvatore Pitrola, il

Dirigente Scolastico Prof.ssa

Marilena Giglia, l’Assessore alla

Pubblica Istruzione Prof.re Michele

Di Pasquali e l’Arciprete Don

Filippo Barbera.

La nuova palestra rappresenta un polo di aggregazione e uno spazio dedicato allo sport e al benessere

dei giovani. Dotata di attrezzature all’avanguardia, la struttura sarà a disposizione degli studenti e di

tutta la cittadinanza.