Il Lions Club “” Campobello due Rose”, diretto dalla presidente Liliana Aceto e coadiuvata dal segretario Salvatore Paci, organizza un convegno nella sala consiliare del Comune di Campobello di Licata, alle ore 17, venerdì 31 gennaio, su tema “” La solitudine e la complessità delle relazioni umane. Lo schermo vuoto. La solitudine nelle relazioni tra Metaverso ed Intelligenza Artificiale”. Un evento unico che esplorerà l’impatto delle tecnologie emergenti sulle dinamiche sociali e sui legami interpersonali.

Con l’avvento del Metaverso e il crescente utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, l’interazione umana sta attraversando una trasformazione senza precedenti. Realtà virtuale, avatar, chatbot e assistenti virtuali ridisegnano le modalità di connessione tra le persone, ma aprono anche interrogativi profondi sul rischio di isolamento, sull’empatia digitale e sulla perdita di autenticità nelle relazioni.

Durante il convegno si affronteranno temi cruciali come:

• La costruzione dell’identità nel Metaverso: riflessi sull’autostima e sull’autenticità.

• Intelligenza Artificiale e empatia simulata: può una macchina comprendere realmente i bisogni umani?

• La solitudine tecnologica: come riconoscerla e affrontarla in un mondo sempre più connesso.

• Prospettive future: la tecnologia come strumento per creare legami o amplificare il senso di isolamento?

Il convegno vedrà la partecipazione di rinomati studiosi e autorità lionistiche tra cui: il prof. Francesco Pira, la prof.ssa Simona Iannicelli, il dott. Giuseppe Caci, la prof.ssa Vincenza Cacciatore, l’ing. Emanuele Martire e l’avv. Salvatore Manganello e si concluderà con una tavola rotonda aperta al pubblico.

“Lo schermo vuoto” vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche uno spazio di dialogo sul ruolo che desideriamo attribuire alla tecnologia nel nostro presente e futuro. È possibile progettare un digitale che nutra le relazioni invece di svuotarle?”, affermano gli organizzatori.

L’evento è aperto al pubblico.

GIOVANNI BLANDA