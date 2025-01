Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema, GIORGIA si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili.

Per festeggiare insieme al pubblico i trent’anni di “Come Saprei”, da giugno l’artista tornerà live in tre scenari mozzafiato, pensati per rendere ogni serata indimenticabile. Tra queste location non poteva mancare la Sicilia. Il 25 luglio l’artista si esibirà al Teatro Greco di Siracusa, primo grande nome dell’edizione 2025 della rassegna di spettacoli Stelle al Teatro – Siracusa organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

Gli altri due live si terranno il 13 giugno a Roma, Terme di Caracalla, e il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).

Il primo di grande appuntamento del 2025 per Giorgia sarà il Festival di Sanremo, che quest’anno la vedrà tra i protagonisti in gara con il brano “LA CURA PER ME”, a trent’anni dalla vittoria con l’indimenticabile “Come Saprei”, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana.

Ancora una volta, promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa, che da sempre caratterizzano la sua cifra.

“LA CURA PER ME”, scritto da Blanco e Michelangelo insieme a Giorgia e prodotto da Michelangelo, sarà disponibile in pre-save e pre-add dalle ore 14:00 di domani, giovedì 23 gennaio.

Sempre da domani sarà disponibile in pre-order l’esclusiva versione 45 giri.

E la festa non finisce qui: a partire da novembre, Giorgia porterà la sua musica nei principali palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari