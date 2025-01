“Ci aspettiamo che, dopo la seconda riunione dell’assessorato, la Regione renda finalmente pubblici i risultati dell’indagine sui pronto soccorso condotta dalla commissione insediata mesi fa per questo scopo”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Ci risulta, addirittura, che i dati non siano stati protocollati per inibire l’accesso agli atti. Speriamo invece che questa sia la volta buona per conoscere i risultati raccolti e si possa avere contezza di una relazione frutto di mesi e mesi di ispezioni. Se ci sono criticità, è giusto che vengano rappresentate e non celate. Del resto, la commissione è stata istituita dallo stesso Assessorato e non si può pensare di occultarne i risultati perché non conformi alla narrazione del ‘va tutto bene’. Occorre dare risposte ai cittadini bersagliati da notizie di cronaca che raccontano continui episodi di malasanità, e agli stessi operatori sanitari che lavorano in condizioni difficili”, conclude.