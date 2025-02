Grande attesa per la partecipazione di Giovanna Ferraro a Sanremo Stardust 2025, l’evento musicale che celebra le nuove promesse della musica italiana. L’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio, dalle 15:00 alle 20:00, in un’atmosfera che si preannuncia ricca di emozioni e talento.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva sul Canale 83 di Delta TV e sarà disponibile anche in streaming su Meridione, permettendo a un vasto pubblico di seguire l’esibizione di Giovanna Ferraro e degli altri artisti in gara.