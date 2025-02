Ridurre il sovraffollamento nelle aree con maggiori flussi di presenze e limitare l’impatto antropico e ambientale. Con questi obiettivi, la Regione Siciliana seleziona e finanzia progetti per favorire una tipologia di turismo esperienziale, accessibile e responsabile. L’avviso è rivolto agli enti pubblici, anche in forma associata e in partenariato con enti privati non profit, e a istituti e organismi di diritto pubblico senza scopo di lucro. Il budget, a valere sulle risorse del Fesr Sicilia 2021-2027, ammonta inizialmente a due milioni di euro, ma è prevista, successivamente, l’aggiunta di un altro milione. I finanziamenti potranno coprire fino al 90% dei costi delle proposte.

«Portiamo avanti un’attività fortemente orientata – dice l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – a rafforzare un segmento strategico dell’offerta, come quello del turismo esperienziale e sostenibile. Gli obiettivi sono quelli ormai consolidati della programmazione regionale come la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta con particolare riguardo ai fenomeni di spopolamento e depauperamento dei territori interni e dei borghi ai margini dei flussi principali. Un approccio ormai consolidato che guarda costantemente a rafforzare il nostro territorio sul mercato turistico privilegiando politiche e azioni sostenibili coerenti con le scelte e le esigenze del turista».

I progetti da sottoporre potranno riguardare percorsi naturalistici e culturali, dotazioni infrastrutturali leggere e servizi per migliorare l’accesso e la fruizione di itinerari turistici (come cammini, piste ciclabili, ippovie), prendendo in considerazione anche particolari tipologie di turisti (ad esempio pet friendly, famiglie e bikers) e soggetti svantaggiati.

Le proposte potranno anche riguardare un’offerta incentrata su marchi di qualità ed ecologici (come bandiere blu o verdi) per proporre servizi ecosostenibili, responsabili e accessibili rivolti a turisti e residenti. Le iniziative potranno coinvolgere aree con ridotta vocazione turistica, anche attraverso la riqualificazione di zone periferiche urbane e la realizzazione di iniziative esperienziali di inclusione sociale, e puntare su sistemi sostenibili di trasporto turistico.