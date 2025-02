I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno assolto un trentasettenne di Siculiana dalle accuse di maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce nei confronti della compagna e del suocero. Il pm Elenia Manno, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a quattro anni e sei mesi.

Il tribunale, ritenendo invece non convincente la versione fornita dalla persona offesa, ha deciso per l’assoluzione. I fatti contestati all’uomo, difeso dall’avvocato Davide Casà, risalgono al 2021. Agli atti una lunga lista di episodi violenti che però non hanno trovato conferma nel corso del dibattimento. Il trentasettenne era accusato di aver picchiato la compagna, di averla obbligata a cancellarsi dai sociale e cambiare numero di telefono e di aver anche minacciato il suocero.