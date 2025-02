L’I.C. “Mario Rapisardi” di Canicattì registra un boom di iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026, con la formazione di ben 6 classi prime e ben oltre un centinaio di nuovi studenti alla secondaria. Un risultato che certifica l’ascesa dell’istituto negli ultimi anni, grazie a un’offerta formativa innovativa e in linea con le esigenze del territorio e delle nuove didattiche.

Successo confermato anche per le iscrizioni alla scuola primaria e dell’infanzia, che hanno visto un numero di richieste in linea con le aspettative, consolidando l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti e la fiducia che le famiglie ripongono nell’istituto.

Dalla didattica DADA all’utilizzo delle nuove tecnologie, dai percorsi Musicali, Linguistici, scientifici e sportivi ai progetti finanziati con i fondi del PNRR, la “Rapisardi” ha saputo intercettare le esigenze educative dei ragazzi, offrendo un ambiente di apprendimento stimolante e al passo con i tempi.

“Siamo orgogliosi di questo successo – dichiara il dirigente scolastico, Caterina Amato – che premia il lavoro di tutti i docenti e il nostro impegno nel costruire una scuola di qualità, aperta al territorio, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del futuro”.

Il successo di iscrizioni testimonia come la comunità di Canicattì abbia riconosciuto nell’IC Rapisardi un punto di riferimento per l’educazione dei propri figli, una scuola che non solo istruisce, ma che educa e forma i cittadini del domani.