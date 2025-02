Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Tutto e Niente”

è il nuovo brano di Desiana Bruno, una canzone intensa e

profonda che esplora le contraddizioni e le incertezze

dell’animo umano. Il brano, scritto e prodotto da Armando

Cacciato per l’etichetta Circuiti Sonori, vanta gli

arrangiamenti di Pierangelo Carvello presso Jacaranda

Studio.

A marzo è prevista l’uscita del videoclip ufficiale, che

arricchirà ulteriormente l’immaginario evocativo della

canzone.

Un viaggio tra dubbi, sogni e desideri

“Lasciami sbagliare, lasciami volare con tutti i miei

pensieri…” canta Desiana Bruno in “Tutto e Niente”, un

brano che cattura lo stato di perenne oscillazione tra

certezze e incertezze, sogni e paure. Il testo esprime il

bisogno di libertà e la voglia di lasciarsi andare, pur

sapendo di non essere mai completamente capaci di farlo.

Attraverso immagini poetiche e suggestive, la canzone

racconta un viaggio interiore, fatto di scelte, errori e

tentativi di afferrare il senso del tutto e del niente. “Come

stelle che si incontrano in Oriente” fa riferimento al

Tanabata, la festività giapponese che celebra l’incontro tra

le due stelle amanti Orihime e Hikoboshi, un simbolo di

speranza e desideri che si avverano nonostante le difficoltà.

Il brano gioca sulle contrapposizioni, ripetendo come un

mantra “tutto e niente, tutto o niente”, mettendo in luce le

incertezze e i dilemmi che attraversano l’animo umano.

“Non vorrei farmi del male, perché ciò che mi trattiene è la

voglia di proteggerti”, parole che evocano la lotta tra il

bisogno di protezione e il desiderio di abbandonarsi alle

emozioni.

Chi è Desiana Bruno

Desiana Bruno è una giovane artista con una forte passione

per la musica. Oltre ad essere cantante, modella e

animatrice, è anche studentessa universitaria in Scienze

della Formazione.

Il suo debutto musicale è avvenuto con “I Treni di

Tozeur”, brano portato al successo da Franco Battiato e

Alice, che Desiana ha interpretato in duetto con Armando

Cacciato, dimostrando fin da subito le sue doti artistiche.

Successivamente, ha preso parte come featuring al brano

“Come Stai”, consolidando ulteriormente la sua

collaborazione con Circuiti Sonori.

Con “Tutto e Niente”, Desiana Bruno conferma la sua

sensibilità e la capacità di dare voce alle sfumature più

intime dell’animo umano. Un brano che promette di toccare

il cuore degli ascoltatori, accompagnandoli in un viaggio tra

le mille sfaccettature dell’esistenza.

“Tutto e Niente” è disponibile ora su tutte le

piattaforme digitali.

Questo il link:

https://li.sten.to/tuttoeniente