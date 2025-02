Entro oggi (venerdì), si possono ancora presentare, al Comune di Campobello di Licata, le istanze per ottenere benefici per le famiglie in difficoltà. Sono bonus nascita da mille euro per i nuclei familiari indigenti, con Isee non superiore a tremila euro. Il beneficio è rivolto ai neogenitori siciliani o a chi esercita la patria potestà e ha stanziato oltre 1,4 milioni di euro per questo intervento. Le richieste vanno presentate direttamente ai Comuni di residenza che, in base all’esame della documentazione ricevuta e in seguito alla redazione di apposita graduatoria, provvederanno poi a erogare le somme. Per regolamento viene data priorità alle famiglie con basso reddito Isee. A parità di Isee viene valutato il numero di componenti del nucleo familiare, dando priorità alle famiglie più numerose.

Giovanni Blanda