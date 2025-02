L’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, è pronta a salpare per un nuovo straordinario tour nel Mediterraneo. Dopo aver portato l’Italia nel mondo, adesso è il momento di raccontare il mondo all’Italia. Il Vespucci è pronto per tornare a casa e lo farà insieme al Villaggio “In” Italia, in 14 città italiane, da nord a sud.

La nave il 30 aprile(data che può cambiare in base alla navigazione) farà una sosta al porto di Porto Empedocle per rendere omaggio ad Agrigento Capitale della cultura 2025 , per poi proseguire il tour e arrivare a Palermo tra il 7 – 11 maggio

Il Tour Mediterraneo 2025 segna il ritorno in Italia dell’Amerigo Vespucci dopo il suo viaggio intorno al mondo, che ha toccato 30 Paesi e 35 porti in un anno e mezzo. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio e di altri 12 ministeri, vuole celebrare la cultura e l’eccellenza italiana attraverso un evento aperto a tutti.

Presto, tutti gli italiani avranno l’opportunità di salire a bordo e vivere un’esperienza unica tra storia, tradizione e bellezza.