“Rivolgo le più convinte espressioni di elogio all’Asp di Agrigento e al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per la condotta in maniera ineccepibile e rapida delle attività svolte nel reparto, segno tangibile di procedure ben definite e standardizzate, messe in atto da ungruppo di lavoro ben amalgamato. Tutto il personale sanitario con cui sono venuto in contatto ha dimostrato di possedere grande professionalità, forte senso del dovere, immenso spirito di abnegazione, assoluto affidamento, oltre che grande senso di umanità che sicuramente hanno contribuito ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento”. Queste sono le parole di elogio che un paziente ha rivolto in una lettera al manager dell’Asp Giuseppe Capodieci e al Direttore del P.O. di Canicattì Dott. Giuseppe Augello. Il paziente in questione si era recato in pronto soccorso il 5 novembre dove in poco tempo, dopo varie esami diagnostici, veniva alla conoscenza di avere un tumore maligno all’intestino. Il paziente nella lettera esprime il personale ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto dai medici del reparto che in poco tempo sono riusciti a “trovare” il malessere dell’uomo.