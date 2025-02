Antipasto della manifestazione “”“Il Carnevale storico””” a Ravanusa. Il Sindaco Salvatore Pitrola: “” Riduci. Riusa. Ricicla. Il Comune promuove il riuso: vestiti di Carnevale gratis o in baratto per tutti.

Il Carnevale è un momento di festa e creatività, ma spesso i costumi vengono usati una sola volta e poi dimenticati negli armadi. Per ridurre gli sprechi e promuovere il riuso, il Comune ha lanciato un’iniziativa speciale: un mercatino del riciclo dei costumi di Carnevale, dove i cittadini possono ritirare gratuitamente un vestito usato o scambiarlo con il proprio.

L’iniziativa è semplice e aperta a tutti:

Chi ha un costume che non usa più può portarlo in uno dei punti di raccolta allestiti dal Comune.

Chi è alla ricerca di un nuovo travestimento può scegliere tra quelli disponibili, gratuitamente o in cambio di un proprio costume.

Tutti i vestiti vengono controllati e sistemati per garantire che siano in buono stato. L’iniziativa non solo aiuta le famiglie a risparmiare, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità. Inoltre, permette a bambini e adulti di trovare un costume originale senza doverne acquistare uno nuovo, incentivando la creatività e la condivisione””.

Giovanni Blanda