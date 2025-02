Piacevole iniziativa a Naro. Guide turistiche nella ‘’fulgentissima’’. Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Abbiamo avuto il piacere di accogliere nella nostra amata città le guide turistiche della Sicilia occidentale. Un ringraziamento speciale va al presidente dell’associazione Claudio Castiglione per aver reso possibile questa visita. Durante la mattinata, diverse guide turistiche hanno scoperto la bellezza e la storia di Naro. Desidero ringraziare di cuore Paolo Verde, Massimiliano Arena e Pino D’Agostino per la loro presenza e per l’interesse dimostrato verso la nostra città. Un ringraziamento particolare alle Cantine Camilleri per aver offerto un delizioso aperitivo, contribuendo a rendere ancora più speciale questa esperienza.

Nel pomeriggio, le guide faranno tappa presso le nostre affascinanti Catacombe Paleocristiane, un patrimonio di inestimabile valore storico e culturale.

Credo fermamente che questo incontro sia stato fondamentale per far conoscere la storia, le chiese e i monumenti di Naro e per creare nuove opportunità di turismo e gite verso la nostra Fulgentissima.

Grazie di cuore a tutti. Continuiamo a lavorare con passione per migliorare il turismo a Naro e valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale””.

Giovanni Blanda