La cerimonia di consegna sarà moderata dal past president Ristoworld Marcello Proietto di Silvestro.

I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, al sindaco di Mazzarino Domenico Faraci, alla presidente CdA Sac Società Aeroporto Catania nonché vicesindaco con delega alla cultura del Comune di Caltanissetta Giovanna Candura, all’assessore attività produttive del Comune di Caltanissetta Guido Delpopolo.

Interverranno il detentore del record del cannolo di Caltanissetta Lillo Defraia, il detentore del Record di Mazzarino Maurizio Bongiovanni, (Bongiovanni Srl), la scrittrice e Prefetto per la Sicilia dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, madrina della manifestazione dell’11 settembre 2022 Anna Martano, il fondatore di Ristoworld Italy Andrea Finocchiaro.

Durante la manifestazione il coordinatore Rete dei Borghi Geniusloci DeCo terrà una lectio magistralis su “Cannolo di Caltanissetta: dal guinness alla denominazione comunale”.

“Coroniamo – hanno commentato Lillo Defraia e Marcello Proietto di Silvestro – il sogno della Città di Caltanissetta che detiene l’unico Guinness Word Records ufficialmente riconosciuto e per il quale abbiamo lavorato instancabilmente assieme a tutte le giacche bianche e ai tecnici che ringraziamo”.

Al termine della cerimonia di consegna verrà scattata una foto ricordo con i partecipanti e una degustazione del cannolo di Caltanissetta, entrato ormai nella storia, assieme ad altri prodotti tipici del comprensorio nisseno.

“Siamo onorati di poter essere la città che detiene il Guinness World Record per il cannolo più lungo del mondo – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Un traguardo che noi percepiamo come un incentivo a valorizzare sempre più questo prodotto e altre eccellenze che mirano a ottenere certificazioni internazionali di tipicità. Il turismo gastronomico, soprattutto quello dolciario, si attesta a pieno titolo i principali protagonisti attrattivi del nostro splendido territorio e noi siamo pronti ad accogliere ogni visitatore con le nostre golosità”.

È con grande orgoglio che il Comune di Mazzarino annuncia la cerimonia di premiazione per la conquista del titolo di “Torrone più lungo del mondo”, un risultato straordinario che porta la nostra città alla ribalta internazionale per la sua eccellenza dolciaria e il valore delle sue tradizioni – ha concluso il sindaco di Mazzarino Domenico Faraci -. Un traguardo che appartiene all’intera comunità: dagli artigiani pasticceri che con passione e maestria hanno realizzato questa meraviglia, alle associazioni locali, ai cittadini e alle istituzioni che hanno sostenuto il progetto con entusiasmo e determinazione. Questa straordinaria iniziativa, testimonia il valore delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Il record del torrone più lungo del mondo è un simbolo della nostra identità e della capacità della nostra comunità di unire tradizione, innovazione e spirito di squadra, che ha portato in alto il nome di Mazzarino nel Guinness dei Primati