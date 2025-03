Dichiarazione del Gruppo Consiliare della Democrazia Cristiana in merito alle tariffe IMU anno 2025:

A seguito della richiesta di sospensione della seduta di Consiglio Comunale, i consiglieri comunali che sostengono il Sindaco, non si presentano più!

Ieri, 28 febbraio 2025, durante la seduta pubblica del Consiglio Comunale per discutere anche sull’approvazione delle tariffe IMU anno 2025, un consigliere comunale del PD, rivestente anche la carica di Assessore, dopo aver chiesto la sospensione del consiglio comunale, l’intera maggioranza (snaturata dalla sua identità in quanto il gruppo “Ravanusa Aperta” è rappresentata da un singolo consigliere comunale) si assenta dai lavori consiliari, facendo così mancare il numero legale e non facendo continuare la discussione del punto all’o.d.g. riguardante le tariffe IMU anno 2025. Pertanto siamo stati impossibilitati a continuare i lavori consiliari.

IL SINDACO PITROLA E’ ANCORA ASSENTE!!

Un’altra reiterata mancanza di dialogo, di confronto… per le sorti dei cittadini di Ravanusa!

Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana sottolinea: in merito all’approvazione del prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2025, così come da proposta da parte del Responsabile dell’Area PO1 del Comune di Ravanusa, nonché come previsto dal MEF, essendo le aliquote IMU attuali più alte rispetto alle aliquote base previste dal MEF, la DC ritiene che sia opportuno passare alle aliquote base previste dal MEF, offrendo una boccata di ossigeno ai nostri concittadini nel pagamento dell’IMU anno 2025, che vedrà una bolletta diminuita rispetto al 2024.

Pertanto il punto all’OdG, data la scadenza per l’approvazione fissata dal Ministero delle Economie e delle Finanze il 28/02/2025, così come dichiarato in sede di Commissione “Affari Finanziari” dal Responsabile di settore, non è stato possibile la continuazione della discussione nella sede consona delle tariffe IMU, facendo registrate, una debole Amministrazione incapace di far approvare una proposta da parte del Responsabile del Settore “Affari Finanziari” del Comune di Ravanusa.

Il Consiglio Comunale rinviato in data odierna, 01/03/2025 per la trattazione del punto in argomento ha visto l’assenza della DC in quanto è stata sforata la data utile di approvazione prevista dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dunque non necessario continuare la trattazione del punto, essendo scaduti i termini di legge per l’approvazione.

La DC si mostra entusiasta del risultato raggiunto in favore dei cittadini, in quanto, la mancata approvazione delle tariffe Imu anno 2025, porterà ad una boccata d’aria, ad una diminuzione delle tariffe IMU. Conseguentemente si chiede all’Amministrazione nonché all’assessore agli affari finanziari, di recuperare le somme mancanti nei soggetti che evadono le tasse, che a Ravanusa sono oltre il 35%.

Anche questa volta la dimostrazione del risultato di una opposizione costruttiva da parte della Democrazia Cristiana, sempre a favore dei cittadini del proprio Paese.

La Democrazia Cristiana non si sottrae al confronto, anzi è sempre presente per risolvere i problemi dei cittadini e assumersi le proprie responsabilità nell’affrontare qualsiasi argomento che sia a favore dei cittadini, sia nel consiglio comunale che fuori dal consiglio.