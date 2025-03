L’on. Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha depositato un’interrogazione parlamentare in merito all’adeguamento della rete per le cure palliative in Sicilia.

“Nonostante la ricca normativa di settore – dichiara l’on. Marchetta – ancora oggi alcune ASP non prevedono la presenza dei medici specialisti in medicina e cure palliative in pianta organica. Anche per tale ragione ho ritenuto opportuno intervenire affinché le nostre strutture ospedaliere possano adeguarsi.”

Nell’interrogazione parlamentare si mette in evidenza, al fine di consentire la piena realizzazione delle reti locali di cure palliative previste dalla normativa in vigore, l’importanza dell’istituzione delle relative unità operative, unitamente all’inserimento in pianta organica della figura del medico specialista in medicina e cure palliative.

L’unità operativa di cure palliative è una struttura organizzativa di coordinamento, integrazione e governance della rete locale di cure palliative, in grado di garantire un’operatività ottimale nei relativi servizi delle reti locali.

“Avere strutture attrezzate e organizzate è indispensabile in tema di salute. Le cure palliative – conclude l’on. Marchetta – non sono riservate esclusivamente alla fase terminale di una malattia, ma possono integrarsi con le cure attive già dalle prime fasi”.