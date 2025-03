Martedì 3 Marzo, a Ravanusa, il “”clou”” della manifestazione “”Il Carnevale storico ravanusano””, promossa dal Comune. Dalle 9 alle 13, in Piazza 1 Maggio, “Carnevale dei bambini””, animazioni, giostre e gonfiabili, a cura di Joy Jump .

Alle 16, raduno dei carri allegorici e gruppi mascherati in via Almirante. Seguirà la sfilata per le vie della cittadina. Alle 21,30, esibizione delle “Ballerine brasiliane””, in corso della Repubblica.

Alle 23, premiazione dei vincitori della 37ma edizione del “”Carnevale storico ravanusano””. Poi, alle 23,30, in Piazza 1 Maggio, “”El Gran finale””.

Giovanni Blanda