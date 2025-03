La Direzione dell’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità” ha nominato Anna Maria Roncoroni referente per la provincia di Genova. Anna Maria Roncoroni è Psicologa, con dottorato di Ricerca in Gifted Education. E’ membro dell’ Educational Board dell’ECHA e past member of the General Committee. Ha vinto alcuni premi per il lavoro svolto a favore degli studenti plusdotati ed ha diverse pubblicazioni a suo nome. Ha un Master in Neuroscienze ed è Psicologa dello sport. E’ presidente da 15 anni dell’AISTASP ETS, che si occupa di plusdotazione a livello nazionale ed internazionale e lavora da più di 20 anni in questo ambito.

« Siamo certi che con sua professionalità e preparazione – dichiara il presidente nazionale dell’ Associazione Antimafia Nino Randisi- potremo creare in Liguria un altro presidio di legalità e di contrasto alle mafie