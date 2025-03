Come Camastra, anche a Castrofilippo si festeggia il Carnevale dopo la data canonica. Sabato, 8 marzo, alle ore 17, appuntamento presso la Villa Bonfiglio, quindi la sfilata in maschera, accompagnata dai carri allegorici itineranti “”Inside out”” e “”Missione cultura””, realizzati dall’Associazione “”Happy People””. Nella giornata festiva di Domenica 9 Marzo, sempre alle ore 17 e ancora concentramento nella villa Bonfiglio, si rinnova la sfilata in maschera, riaccompagnata dai carri allegorici itineranti. A seguire la premiazione delle maschere in concorso.

Il Comune – che ha promosso la manifestazione carnevalesca – prepara due giornate di sollazzo sociale.

Giovanni Blanda