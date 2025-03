La città di Agrigento è in fermento per l’inizio della 77ª edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, un evento che celebra la fioritura dei mandorli e segna l’inizio della primavera siciliana. Quest’anno, la festa assume un significato ancora più speciale, poiché Agrigento è stata eletta Capitale della Cultura Italiana per il 2025.

Oggi, 9 marzo, è il giorno delle sfilate e delle esibizioni tra le strade e le piazze di Agrigento. Dalle ore 10, i gruppi folk internazionali, regionali e dei “Bambini del mondo” sfileranno dalle piazze Pirandello e Don Minzoni al Viale della Vittoria. Alle ore 12, in piazza Cavour, si terrà l’esibizione dei gruppi folk “I Bambini del mondo”, seguita alle ore 16 dai gruppi folk regionali

Il programma della festa è ricco di eventi culturali e spettacoli imperdibili, che si svolgeranno fino al 16 marzo. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo internazionale di Tango Argentino della scuola Ballet Cultural Argentino al Teatro Pirandello, previsto per la serata del 10 marzo.

La Festa del Mandorlo in Fiore non è solo un’occasione per celebrare la bellezza della natura, ma anche un momento di incontro tra popoli e tradizioni. Con il riconoscimento di Agrigento come Capitale della Cultura Italiana, questa edizione si preannuncia ancora più emozionante e imperdibile.