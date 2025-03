. Avviato l’iter per la redazione di un piano per eliminare le stesse barriere e rendere la città più accessibile e sicura per tutti.

Si ricorda che bisogna compilare un questionario anonimo, per rendere più chiare le esigenze della comunità in tema di accessibilità e sicurezza negli spazi pubblici. Per la Civica Amministrazione, guidata dal Sindaco Salvatore Pitrola, “”il contributo di tutti sarà fondamentale per la realizzazione di un piano che risponda concretamente alle esigenze di tutti i cittadini””.

Giovanni Blanda